Op de Woenselse Markt in Eindhoven is woensdagavond een man doodgestoken. Dat meldt de politie.

Een getuige vertelde de politie dat een ruzie tussen twee mannen en het slachtoffer aan de steekpartij voorafging. De politie zegt dat het onduidelijk is of er een of twee verdachten in beeld zijn. Zij is in ieder geval op zoek naar een verdachte met een ontbloot bovenlichaam.