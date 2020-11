Man doodgeschoten op camping in Drents dorp Hoogersmilde

In het Drentse dorp Hoogersmilde is een nog onbekende man door een schietpartij om het leven gekomen. Rond 19.30 uur werd meerdere keren geschoten op de Jannes Brugginkweg. Het slachtoffer raakte zwaargewond en hulpverlening mocht niet meer baten, aldus de politie. Volgens de regionale omroep was de schietpartij op een camping.

Boven het gebied vliegt een helikopter van de politie. Die laat weten dat nog niemand is aangehouden.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekendgemaakt. Specialisten van de forensische opsporing doen onderzoek.