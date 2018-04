In Schijndel (Noord-Brabant) is woensdagavond een man doodgeschoten. Reanimatie door hulpverleners mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De schietpartij gebeurde in een woonwijk, aan de Aagje Dekenstraat. De politie is nog op zoek naar de dader of daders en doet sporenonderzoek.