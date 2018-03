Man doodgeschoten in Schaijk

In de Brabantse plaats Schaijk is donderdagmiddag een man overleden, waarschijnlijk nadat hij was beschoten. De politie laat weten dat de man rond 15.00 uur zwaargewond in een auto aan de Munstraat in het buitengebied van Schaijk werd aangetroffen. Kort erna is hij overleden.

Een woordvoerder laat weten dat de politie werd gealarmeerd door voorbijgangers. De politie heeft niet de indruk dat de man langere tijd gewond in de auto zat.

De politie is een groot onderzoek begonnen. De omgeving de omgeving van de auto is afgezet voor sporenonderzoek.