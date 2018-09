Man doodgeschoten in Eindhoven

In Eindhoven is een man doodgeschoten in de Sionstraat, meldt de politie. De politie denkt te weten om wie het gaat, maar heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt.

Getuigen hoorden, volgens Omroep Brabant, meerdere schoten en zagen de dader weglopen de wijk Vlokhoven in. Het slachtoffer zat in een auto.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Ook naar de aanleiding van de schietpartij doet de politie nog onderzoek. De politie vraagt omwonenden of ze iets gezien hebben, het gaat vermoedelijk om één dader.