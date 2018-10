Man dood onder verdachte omstandigheden

Een 27-jarige man is zondag in Amstelveen mogelijk om het leven gebracht. Agenten vonden hem onder verdachte omstandigheden dood in een flat aan de Doctor Plesmansingel. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De politie kreeg rond 14.45 uur een melding over geschreeuw in de betreffende woning. Ter plekke troffen agenten familie van de man aan; in de woning vonden ze de dode man. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de man om het leven is gekomen. De politie is specifiek op zoek naar een man die rond 11.30 uur met een bebloed sportjack bij de flat is gezien. Deze man liep weg richting Stadshart Amstelveen.