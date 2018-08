Een man is zondagmiddag in Naaldwijk om het leven gekomen nadat hij van het dak van een woning was gevallen. Dat heeft de politie gemeld.

De man was aan het klussen op het huis aan de Fresiastraat in de Zuid-Hollandse plaats toen hij door nog onbekende oorzaak viel.

De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.