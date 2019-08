Man dood na melding mogelijk zedendelict Assen

Een man is zaterdagmiddag in Assen om het leven gekomen nadat hij was mishandeld. Dat gebeurde in een speeltuintje aan de Iemstukken, een straat in een woonwijk. Vijf omwonenden zijn opgepakt. Volgens de politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.

De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een kind. Agenten gingen daarop af, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. De man, een Assenaar, is dusdanig mishandeld dat reanimatie niet meer mocht baten.

De politie heeft de vijf mannen aangehouden. Ze zitten vast. De politie onderzoekt nu wat er tussen de vijf en het slachtoffer is voorgevallen, maar ook bekijkt ze de melding van het mogelijke zedendelict.