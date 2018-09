Een 32-jarige man is in de Dorpsstraat in Halle (Gelderland) om het leven gekomen door een ongeval met een shovel, meldt de politie.

Het slachtoffer was door onbekende oorzaak onder de shovel terechtgekomen. De politie doet verder geen mededelingen over de zaak. De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, doet onderzoek naar de toedracht.