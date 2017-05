In Roggel is vrijdagmiddag een man overleden na vermoedelijk een ongeval bij het hooien met een tractor. Het slachtoffer werd met verwondingen gevonden op de Mortel in de Limburgse plaats. Medische hulp mocht niet meer baten.

De politie ging eerst uit van een steekincident gezien de verwondingen. Maar vermoedelijk was hij bezig in een weiland in de buurt en is hij na het ongeval hulp gaan zoeken en op straat in elkaar gezakt.