Man die wegrende met peuter moet naar kliniek

Een 27-jarige man die in december in een winkelcentrum in Haarlem een hem onbekend 2-jarig meisje vastpakte en met haar wegrende, moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank in Haarlem legt de verdachte geen straf op, maar verklaart hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De opname duurt een jaar. Daarna kan een behandeling eventueel worden voortgezet.

De man pakte de peuter op 4 december op de markt in het winkelcentrum van Schalkwijk beet, tilde haar op en rende met haar weg. Hij rende een drukke straat over en nog verder. Omstanders konden de man achtervolgen en wisten het meisje los te trekken. De verdachte heeft bekend dat hij het meisje heeft ontvoerd. De gebeurtenis had een enorme impact op alle betrokkenen, zo bleek op de zitting.

Deskundigen constateerden dat de twintiger aan schizofrenie lijdt en chronisch psychotisch is. Ook heeft hij geen ziekte-inzicht en ziektebesef. Op de bewuste dag had hij al enkele maanden zijn medicatie niet meer ingenomen waardoor hij in een psychotische waan kwam. Hij dacht signalen te krijgen om ‘het kind in veiligheid te brengen’.