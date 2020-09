Man die vrouw mishandelde om mondkapje voor de rechter

Een man die zondagmorgen in de trein van Utrecht naar Den Bosch een vrouw mishandelde omdat zij haar mondkapje niet goed zou dragen, moet voor de rechter verschijnen. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. „Dit gedrag vinden wij volstrekt onacceptabel”, aldus het Openbaar Ministerie op Twitter.

In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. De man sprak de vrouw aan omdat haar mondkapje niet goed zat naar zijn mening. Volgens een politieagent ging hij daarna „compleet uit zijn plaat”. Hij schopte en sloeg de vrouw en trok aan haar haren. Verschillende treinreizigers waren daar getuige van. Na aankomst in Den Bosch is de man opgepakt.

„Gelukkig hield de vrouw er weinig aan over, maar deze meneer mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter”, zegt het OM.