Man die vrouw in stukken zaagde, hoort straf

De rechtbank in Den Haag velt woensdag een oordeel over een 41-jarige Russische man die heeft toegegeven dat hij begin vorig jaar zijn vrouw vermoordde en haar lijk in stukken zaagde. Haar stoffelijke resten stopte hij in zakken die hij verborg in een kist op het balkon van hun woning in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen Andrei K. geëist.

De verdachte heeft bekend, maar zei dat hij geen of weinig herinnering heeft aan haar dood en de nasleep vanwege zijn slechte geestelijke toestand. Hij lijdt al jaren aan ernstige depressies.

K. gaat ervan uit dat hij zijn vrouw Julia Chernyshova (30) heeft gedood toen hij een black-out kreeg tijdens een ruzie op 7 januari 2018. Ze zouden gaan scheiden. Een dag na haar dood kocht hij een elektrische zaag, een kruiwagen en zakken aarde. Naar eigen zeggen waren er meerdere „entiteiten” in zijn hoofd, die zijn lichaam overnamen.

De dag erna gaf hij Chernyshova als vermist op, maar de politie kreeg argwaan en een huiszoeking volgde.

De officier van justitie beschuldigt hem van doodslag en acht K. verminderd toerekeningsvatbaar. Maar ze sluit niet uit dat K. zijn psychotische ziektebeeld aandikt als het hem uitkomt.