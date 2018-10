Man die stel in Goes doodreed dronk vier keer te veel

De negentienjarige man die zondag twee fietsers doodreed in Goes had ruim vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan.

Toen hij na het noodlottige ongeval moest blazen, kwam de teller op 385 ug/l. Dat is veel meer dan de toegestane 88 ug/l, de hoeveelheid die geldt voor een beginnend bestuurder.

Bij de aanrijding kwamen een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië, die bij haar verbleef, om het leven. Het stel overleed ter plaatse. Direct na het ongeval meldden getuigen zich bij de politie. De verdachte, die uit Kloetinge komt, zit nog vast.

Omroep Zeeland meldt dat de nabestaanden een inzamelingsactie hebben georganiseerd om de overleden man uit Macedonië te kunnen repatriëren en hem te kunnen begraven. Er wordt ingezet op 10.000 euro. Maandagmiddag stond de teller op bijna 3000 euro, zo is te lezen op de speciaal in het leven geroepen Facebookpagina.

Volgens de omroep zijn maandag tientallen bloemstukken neergelegd op de plek waar het stel werd aangereden, de kruising van de Van de Spiegelstraat en Kloetingseweg in Goes.