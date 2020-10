Man die school Grootebroek inreed blijft vast

De 55-jarige Michel K., die afgelopen zomer met zijn auto een schoolgebouw in zijn woonplaats Grootebroek (NH) binnenreed, blijft tenminste tot eind van dit jaar achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank in Haarlem maandagmiddag bepaald.

De advocaat van de Grootebroeker had eerder op de dag tijdens een inleidende zitting gevraagd zijn cliënt in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op vrije voeten te laten. De rechtbank wees het verzoek echter af. Het Openbaar Ministerie had zich verzet tegen vrijlating

K. reed woensdagavond 1 juli basisschool ’t Palet binnen en belandde met zijn auto in de gang van het gebouw, waar op dat moment het afscheidsfeest van groep 8 aan de gang was. Er vielen geen gewonden. Het OM heeft hem aangeklaagd voor poging tot moord, vernieling van een gebouw en bedreiging met de dood.

Volgens zijn raadsman wist K. niet van het eindfeest dat op dat moment aan de gang was en had hij geen idee dat er mensen in het gebouw aanwezig waren. Voor de rechtbank zei K. zelf maandagochtend geëmotioneerd dat hij spijt heeft en „geen plannen had om mensen te schaden. Ik heb niets tegen die mensen, ook niet tegen de juffen. Zij hebben jarenlang hun best gedaan voor mijn zoon. Ik wou dat ik het kon terugdraaien.”

Maar volgens de officier van justitie moet K. wel degelijk hebben geweten dat de bewuste avond in de school iets gaande was. Zo lag buiten het gebouw onder meer een rode loper en hingen er ballonnen. Ook zou hij volgens getuigen zijn uitgestapt, hebben gescholden en daarna weer zijn ingestapt om het schoolgebouw in te rijden.

Waarom hij met zijn auto het schoolgebouw in reed, bleef onduidelijk. Zijn raadsman wilde alleen kwijt dat er in de ogen van zijn cliënt geen conflict was met de school. „Voor hem was alles in het reine.” Kort na het incident zei de politie dat sprake was van een conflict tussen de man en mensen van de school. Ook had K. volgens de politie gedronken.

De strafzaak gaat 21 december verder. De inhoudelijke behandeling is volgend jaar.