De man die recent om het leven kwam door een explosie in een drugslab in Den Dungen (Noord-Brabant), was een 36-jarige man uit Kerkrade. Zijn lichaam werd in de nacht van vrijdag op donderdag gevonden in een kas achter een woonhuis, waar een drugslab bleek te zijn.

Vermoedelijk was er iets niet goed gegaan in het productieproces, want er was een explosie geweest. Inmiddels blijkt dat het een zogenoemd omzettingslab was: er werden grondstoffen gemaakt voor de productie van harddrugs.