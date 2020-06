Man die na ongeval doorreed thuis in Bergen op Zoom opgepakt

In een woning in Bergen op Zoom is zondagochtend een man aangehouden die ’s nachts een verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt en daarna is doorgereden. De man had volgens de politie vermoedelijk te veel alcohol gedronken.

Een 52-jarige automobiliste reed op de Wouwsestraatweg bij de A58 toen ze volgens de politie plotseling werd aangereden. De veroorzaker reed direct door, maar een getuige van het ongeval volgde de auto en waarschuwde de politie. Die arresteerde de 63-jarige man in zijn huis aan de Moreelsestraat. Hij is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau en zijn rijbewijs is ingenomen.