Man die moeder doodde blijft in cel

Michael G., die ervan wordt verdacht dat hij op 30 januari in Kaatsheuvel zijn moeder heeft gedood, blijft gewoon in zijn cel. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten, ondanks zijn psychische gesteldheid.

Zijn advocaat zei dat de zorg in het psychiatrisch centrum van de gevangenis in Vught ontoereikend is. Hij vroeg de rechter G. op te laten nemen in een psychiatrische inrichting. De rechtbank wil echter wachten op rapporten over zijn psychische gesteldheid van gedragsdeskundigen.

De 28-jarige G. zou zijn moeder in een psychose hebben doodgeschopt en -geslagen. De man meldde zich een dag voor de moord nog bij de GGZ, omdat hij zich wilde laten opnemen. Die oordeelde echter dat er geen plaats was op de crisisafdeling. De man stond daardoor weer op straat. GGZ-instelling Amarant onderzoekt de zaak intern.

Het proces wordt 15 juli voortgezet.