Man die inreed op groepje jongeren Deventer vrijgelaten

De 22-jarige man die zaterdagavond werd aangehouden voor het inrijden op een groepje jongeren in Deventer is op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie heeft besloten hem niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris.

Volgens het OM zijn er op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat de man met opzet op de groep is ingereden. Het onderzoek naar de zaak loopt nog en de man blijft verdachte. Hij wordt onder meer verdacht van gevaarlijk rijgedrag en joyriding.

De automobilist reed zaterdagavond met hoge snelheid in op een groep jongeren met scooters en een auto. Door de aanrijding op een bedrijventerrein raakten twee vrouwen uit Deventer (19 en 17 jaar) en een 19-jarige vrouw uit Twello gewond. De politie meldde eerder dat de man drugs had gebruikt, maar niet had gedronken.