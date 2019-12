Man die in coma raakte na sussen ruzie overleden

Een 60-jarige man die vorige week op het Olof Palmeplein in Amsterdam-Noord een ruzie wilde sussen en daarbij in coma raakte, is overleden. Dat bevestigt de politie na een bericht van AT5.

De man zag op 13 december dat twee mannen ruzie maakten met een echtpaar en ging erop af om de boel te sussen. Het echtpaar probeerde op dat moment in een auto te vluchten. Terwijl het paar snel achteruit reed, trok een van de belagers een portier open.

De 60-jarige man werd door de autodeur geraakt, viel achterover en raakte door de klap bewusteloos. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij kunstmatig in coma werd gehouden. De familie liet AT5 weten dat de man zaterdag is overleden.