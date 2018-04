Man die enkelband doorknipte weer opgepakt

De politie heeft een dertigjarige Heerlenaar die eind maart zijn enkelband doorknipte en ervandoor ging, maandagochtend weer opgepakt. De man was tot veertien jaar cel veroordeeld om zijn aandeel bij de moord op een 29-jarige eigenaar van een shishalounge.

Het slachtoffer werd op 8 februari 2017 doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning in Geleen. De dertigjarige verdachte werd eerder uit voorarrest vrijgelaten. Wel moest hij tot de uitspraak van de rechtbank op 29 maart een enkelband dragen. Hij ging er echter vandoor.

De politie pakte de man maandagochtend op in een woning in Maastricht nadat hij was opgespoord door het Team Criminele Inlichtingen Limburg.

Twee andere verdachten in deze moordzaak kregen elk 24 jaar celstraf.