Man die agent neersloeg blijft vast

De 25-jarige Rotterdammer die is aangehouden voor het buiten westen slaan van een agent die in Rotterdam een trouwstoet controleerde, blijft nog veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam vrijdag beslist. De man wordt verdacht van zware mishandeling.

De man werd woensdag in Lopik opgepakt. Agenten vonden hem onder zijn bed, waar hij zich had verstopt. De verdachte is de broer van de bruid.

Het incident gebeurde 30 augustus. Rond 16.00 uur werd de politie gewaarschuwd over de trouwstoet, omdat deelnemers onnodig zouden toeteren, asociaal reden, mensen op autodaken zaten en het overige verkeer stopten en blokkeerden. Agenten spraken de deelnemers van de trouwstoet op de Maasboulevard aan, waarna de bruiloftsgasten met veel kabaal vertrokken, aldus de politie.

Op de Westzeedijk blokkeerde de stoet het verkeer opnieuw. Toen een van de feestgangers werd aangehouden, misdroegen anderen zich volgens de politie flink. Een van hen sloeg een agent zo hard, dat de politieman viel en korte tijd het bewustzijn verloor. De agent heeft volgens de politie nog steeds veel last van het incident en is nog altijd niet volledig aan het werk.

Het Openbaar Ministerie hekelt de opstelling van de familie. „Het is overduidelijk dat de familie wist wie de agent heeft mishandeld. Desondanks hebben zij niet alleen gezwegen over de rol van de verdachte, maar ook nog eens het onderzoek bemoeilijkt door bewust tegen te werken.”