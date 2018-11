Man dacht 270 kilo heroïne te smokkelen

Een 48-jarige man uit Roosendaal is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de internationale smokkel van heroïne. De man dacht zelf dat hij 270 kilo heroïne vanuit Genua naar Nederland haalde, maar doordat de Italiaanse politie de meeste drugs in het geheim al in beslag had genomen, arriveerden er slechts enkele kilo’s heroïne in Nederland. De politie zegt dat de 270 kilo heroïne een straatwaarde van ongeveer 4 miljoen euro had.

Begin november was bij de Italiaanse recherche een tip binnengekomen over een boot uit Iran die met de heroïne aan boord zou aanmeren in de havenstad Genua. Die informatie bleek te kloppen.

De drugs werden in Genua in een vrachtwagen geladen. Voor vertrek naar Nederland haalde de politie de meeste heroïne weg.

Nadat de vrachtwagen de grens van Nederland met België had bereikt, volgde de politie het voertuig naar een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Daar hield de politie de chauffeur van de vrachtwagen en de 48-jarige Roosendaler aan. De chauffeur bleek niets te maken te hebben met de drugssmokkel en werd kort na verhoor vrijgelaten. De Roosendaler zit nog steeds vast.