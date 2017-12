Een man uit Zoetermeer heeft zaterdag zichzelf en zijn vierjarige zoontje van het leven beroofd. Hij sprong in Haarle (Overijssel) terwijl hij het kind vasthield voor een trein, meldde de politie zondag. Een getuige zag dat gebeuren.

De politie was al naar de man en het kind op zoek. Ze verbleven op een bungalowpark in de omgeving. De politie heeft familieleden die in het vakantiehuis waren opgevangen.