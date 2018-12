Man blijft vastzitten na dodelijk ongeval

Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de N210 bij Lekkerkerk, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft vrijdag zijn voorarrest met twee weken verlengd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van roekeloos of zeer onvoorzichtig rijden, meldde een persofficier in Den Haag. Volgens haar is het ongeval hem te verwijten.

Door het ongeval zondag kwamen een man en vrouw, beiden 29 jaar, uit Lekkerkerk om het leven. Vier anderen raakten gewond. Bij het ongeval waren twee auto’s en een busje betrokken.

De politie vermoedde dat er mogelijk een verkeersconflict vooraf was gegaan het ongeluk. Ook die mogelijkheid wordt nog onderzocht, aldus de persofficier. Het komt volgens haar bijna niet voor dat veroorzakers van ongevallen zo lang in bewaring moeten blijven.

In Amsterdam vielen zondag ook twee doden, volgens de politie na een verkeersruzie. Een 52-jarige man wordt in deze zaak verdacht van doodslag.