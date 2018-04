Man bijt agent

De politie in Eindhoven heeft een negentienjarige man aangehouden die een agent had gebeten en had gestoken met een huissleutel.

Agenten hielde de man aan omdat hij zonder helm en met hoge snelheid op een scooter reed. Toen agenten hem om zijn rijbewijs vroegen, begon hij op deuren van woningen te bonken. De agenten besloten hem toen aan te houden. Hierbij ontstond een worsteling, waarbij de man op de grond belandde. Toen hij op de grond lag, beet hij een agent in zijn been en stak hij met de sleutel. De agent raakte licht gewond en doet aangifte wegens mishandeling.