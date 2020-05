Man bij woningoverval Heinenoord gekneveld

Een 43-jarige inwoner van het Zuid-Hollandse Heinenoord is in de nacht van vrijdag op zaterdag thuis overvallen en gekneveld. Hij kon door de politie worden ontzet nadat buurtbewoners reageerden op zijn hulpgeroep en alarm sloegen.

Bij aankomst in de woning aan de Goidschalxoordsedijk werd de man vastgebonden aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er is buitgemaakt.

De overval gebeurde rond 02.00 uur en werd uitgevoerd door een aantal mannen. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt of er camerabeelden gemaakt zijn in de omgeving.