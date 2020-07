Man bezwijkt na onopgehelderd verkeersongeluk Vlaardingen

De bestuurder van een Mercedes is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk vrijdagavond in Vlaardingen, waarvan de toedracht nog steeds onduidelijk is. Bij het ongeluk liepen nog twee betrokkenen ernstige verwondingen op.

Omstanders bemoeiden zich op de Van Beethovensingel met de werkzaamheden van hulpverleners na het ongeluk, waarbij twee auto’s betrokken waren. Terwijl hulpdiensten de slachtoffers probeerden te helpen en de politie een goed beeld trachtte te krijgen van de situatie, werden zij belemmerd door een groot aantal omstanders dat binnen de afzetting probeerde te komen en zich bemoeide met het werk, meldde de politie.

De politie zegt maandag in een getuigenoproep te willen weten wat aan de aanrijding vooraf ging.

Door nog onbekende oorzaak raakten een zwarte Mercedes C180 en een zwarte Citroën C3 op de Van Beethovensingel, waarna de Mercedes op een boom botste. Uit politieonderzoek komt naar voren dat het zeer aannemelijk is dat de beide auto’s behoorlijk hard reden. De politie wil weten of de bestuurders voorafgaand aan de aanrijding contact met elkaar hadden en of omstanders iets is opgevallen aan het rijgedrag van deze bestuurders.