Man bezwijkt aan verwondingen steekpartij

Een 28-jarige man uit Breda is zaterdag overleden aan de verwondingen die hij eerder op de dag had opgelopen bij een steekpartij in zijn woonplaats. De politie heeft vrijwel direct na het steekincident aan de Haven een 31-jarige verdachte aangehouden.

De aanleiding voor de steekpartij in het uitgaansgebied is nog onbekend. Duikers hebben in het water een steekwapen gevonden. Of dit het wapen is dat zaterdagochtend is gebruikt, wordt nog onderzocht.

Burgemeester Paul Depla reageerde geschrokken op het incident. Hij liet via Twitter weten dat hij direct met Koninklijke Horeca Nederland en de politie contact heeft gehad om te kijken met welke maatregelen de kans op dit soort incidenten verkleind kan worden.