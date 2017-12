Een 59-jarige man is zaterdagavond buiten westen geslagen en van zijn auto beroofd op parkeerplaats de Lage Aard, aan de A58 tussen Gilze en Breda. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis met onder meer een hoofdwond en een gebroken hand. Hij heeft de dader of daders niet gezien.

„Het is nog gissen naar het motief”, zegt een woordvoerder van de politie. Toen de man bijkwam lag hij in een plas bloed, waren zijn zakken leeggeroofd en bleek zijn auto, een Peugeot 308, te zijn verdwenen.