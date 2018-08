Man betrapt bij stelen schoenen van 3300 euro

De Rotterdamse politie en beveiligers hebben zaterdagmiddag een man aangehouden die schoenen van krokodillenleer van 3300 euro probeerde te stelen uit een winkel in het centrum van de stad. Beveiligers kregen lucht van de diefstal en renden achter de man aan toen die de winkel al had verlaten.

In samenwerking met de politie konden de beveiligers de dief aanhouden. Een wijkagente liet via Twitter weten dat de man een apparaatje bij zich had waardoor het alarm niet af ging toen de man de winkel verliet. Dat apparaatje werd gevonden tijdens het fouilleren van de dief.