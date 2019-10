Een 36-jarige man uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Rooseveltplein beschoten terwijl hij in zijn auto zat. Hij is daarbij lichtgewond geraakt.

De auto van de man vertoonde kogelinslagen. Ook op het plein zijn meerdere kogelinslagen en hulzen gevonden.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen of camerabeelden van de openbare weg.