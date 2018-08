Een oudere man in Amsterdam is maandagavond beroofd door een man in een scootmobiel. Het slachtoffer had geld gepind uit een automaat in de Staatsliedenbuurt. Daarbij had hij al het gevoel dat hij in de gaten werd gehouden.

Even later werd hij aangesproken door een man in een scootmobiel, die hem naar de grond trok en van zijn geld beroofde. De scootmobieler reed weg en liet de beroofde man met lichte verwondingen achter. De politie zoekt getuigen van het voorval.