Man belt politie na slaaprit vol vernielingen

Een man heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zelf de politie gebeld nadat hij een ravage had aangericht in de Noord-Brabantse grensplaats Schijf. De 35-jarige Belg uit Essen had te veel gedronken en was volgens hem zelf in slaap gevallen achter het stuur.

De bestuurder belde zelf de politie nadat hij tegen een boom aan de Hoeksestraat tot stilstand was gekomen. De vernielingen begonnen in het begin van de straat. De politie kon aan sporen zien dat de man de Hoeksestraat inreed, daarna drie paaltjes omver reed, rechtdoor over de rotonde ging en een lantaarnpaal uit de grond reed. 35 meter verderop knalde de auto tegen een boom.

Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Zijn bloed wordt ook nog onderzocht. Als die uitslag binnen is, wordt bepaald wat de consequenties van zijn rit zijn.