Bij een bedrijf in het Brabantse Dongen is een man in een houtversnipperaar gevallen. Hij is gewond geraakt, maar de versnipperaar was uitgeschakeld, meldt de politie.

De brandweer heeft onder meer een kraan ingezet om hem te bevrijden uit zijn benarde positie. In eerste instantie meldde de politie dat ook een speciaal hoogteteam zou assisteren, maar dat blijkt niet nodig. Het bedrijfsongeluk gebeurde donderdagochtend aan de Industriestraat.