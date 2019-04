Man bekent veroorzaken fataal ongeval A44

De 33-jarige Leon Z. heeft bekend dat hij in oktober vorig jaar veel te hard reed toen hij op de A44 met drie andere auto’s in botsing kwam. Daardoor kwam een echtpaar uit Houten (66 en 62) om het leven en raakte de bestuurder van een van de andere auto’s gewond. Z. sprak voor de rechtbank in Haarlem voor het eerst openlijk over het fatale ongeval. Bij eerdere verhoren deed hij nog vaag.

Z. bood in de volle rechtszaal zijn excuses aan aan de nabestaanden van het echtpaar en de gewonde. „Ik heb pas later beseft hoe krankzinnig ik me heb gedragen. Ik schaam me diep.” Z. zegt ook uit schaamte te hebben gelogen over zijn drank- en drugsgebruik in de nacht en dag voor het ongeluk. Hij was na het ongeval de weilanden in gevlucht en had gezegd dat hij daar wodka had gedronken als schrikreactie. Nu erkent hij dat dat niet waar was.

Z. reed op de zaterdagavond 195 kilometer per uur over een viaduct op de A44 in de buurt van Nieuw-Vennep, toen voor hem auto’s opdoemden die zich aan de snelheidslimiet hielden. Hij schampte waarschijnlijk eerst een auto en wilde die vervolgens rechts inhalen. Op die rijbaan reed echter de auto van het echtpaar, waar hij hard achterop klapte. De man en vrouw overleden door de kracht van de botsing ter plaatste.

De auto van het echtpaar auto botste vervolgens tegen een andere auto, die daardoor kantelde en pas honderden meters verderop tot stilstand kwam. De bestuurder van die auto raakte zwaargewond.