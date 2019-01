De man die in augustus de Nederlandse Gitta Scheenhouwer in Melbourne doodreed, heeft in de rechtbank schuld bekend, zo melden Australische media. Hij was aangeklaagd voor rijden zonder rijbewijs, roekeloos rijden en autodiefstal.

De 27-jarige Scheenhouwer fietste op 12 augustus door Melbourne, toen ze werd geschept door de auto van met de Australiër erin. Het voertuig was gestolen.