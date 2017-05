Man bekent bedreigingen na zelfmoord scholier

Een 31-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij op internet dreigementen heeft geuit na de zelfmoord van een vijftienjarige scholier uit Heerlen, begin dit jaar. De politie in de Limburgse stad maakte donderdag bekend dat het onderzoek naar de bedreigingen die de school, het Grotius College, en medeleerlingen na het drama ontvingen is afgerond.

De Rotterdammer had de kwestie kunnen afronden door een boete van 500 euro te betalen, maar dat wilde hij niet. Daarom komt de zaak voor de rechter. Wanneer is nog niet bekend.

Drie directieleden van de middelbare school van de jongen, die werd gepest, hadden aangifte gedaan. Ook meerdere leerlingen stapten naar de politie omdat ze op speciaal opgerichte Facebookpagina’s de schuld van de zelfmoord in hun schoenen geschoven kregen. De politie onderzoekt of mensen zich schuldig hebben gemaakt aan smaad of laster. „Zoals het er nu uitziet wordt ook hier resultaat in geboekt”, aldus de Heerlense politie.