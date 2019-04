„Man bedwelmde en verkrachtte internetdates”

Een 34-jarige man uit Vlissingen wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee jaar zeker zeven vrouwen op zeer brute wijze heeft verkracht tijdens het daten. De man kwam met zijn slachtoffers in contact via datingsites. Na enkele afspraakjes sloeg de man toe, stelde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Middelburg.

Enkele vrouwen werden volgens het OM eerst bedwelmd, ze werden ook geboeid, geslagen en op grove wijze verkracht. Een van zijn slachtoffers raakte daardoor inwendig ernstig gewond. De aanklager sluit niet uit dat beduidend meer vrouwen het slachtoffer van zijn praktijken zijn geworden.

De verdachte zit sinds 21 januari in voorarrest. Hij was dinsdag niet op de zitting aanwezig. Zijn advocaat vroeg om meer onderzoek naar de aanklachten.

De rechtbank wil het proces tegen de man op 31 juli voeren.