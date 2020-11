Man bedreigt jongen met bijl in park Bergen op Zoom

Een 23-jarige man is vrijdagmiddag opgepakt nadat hij in een park in Bergen op Zoom een jongen met een bijl had bedreigd. De 15-jarige jongen bleef ongedeerd.

De jongen fietste in het Anton van Duinkerkenpark langs twee mannen van wie er eentje naar de jongen schreeuwde en hem achtervolgde. De man pakte intussen een bijl uit zijn jaszak en rende een stuk met de fietser mee.

De jongen wist te ontkomen en belde de politie. Agenten hielden de man even later aan en pakten zijn bijl af. De jongen heeft aangifte gedaan van de bedreiging.