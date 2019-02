Man aangereden op A59 bij benzinezoektocht

Een 23-jarige man uit Roosendaal is zondagochtend vroeg aangereden op de A59 bij Raamsdonk toen hij de snelweg in een zoektocht naar benzine overstak. De verwondingen van de man bleken uiteindelijk mee te vallen, meldt de politie.

De man en een vriend waren rond 06.45 uur stil komen te staan nabij de afslag A27, omdat de benzine in hun auto op was. Het tweetal verliet de auto en ging op zoek naar een benzinestation. De Roosendaler stak daarbij de snelweg over, terwijl net een auto naderde. De 53-jarige Tilburgse bestuurder van die auto kon de 23-jarige man niet meer ontwijken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.