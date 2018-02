Man aangehouden wegens trappen peuter

De politie heeft een dertigjarige man uit Den Bosch aangehouden omdat hij vorige week in Rosmalen zomaar een tweejarig jongetje zou hebben getrapt.

Dat gebeurde toen de moeder even stil stond met haar zoontje, omdat ze bij een supermarkt wilde oversteken naar de parkeerplaats. De man had net zijn fiets neergezet bij de supermarkt, toen hij zonder enige aanleiding het kind in de rug trapte. Het jongetje viel op straat en raakte lichtgewond. De man fietste daarna weg.

Uit onderzoek bleek later dat de verdachte eerder ook al een vierjarig jongetje had geslagen in Den Bosch. Het jongetje was met zijn moeder in een winkel toen hij zonder enige aanleiding werd geslagen. Het vooral is duidelijk te zien op beelden van een bewakingscamera.

De verdachte is bekend bij hulpverleners in verband met psychische problemen.