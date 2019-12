Man aangehouden wegens dodelijke steekpartij Hengelo

De politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij in de nacht van dinsdag op woensdag. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Dat gebeurde aan de Hampshire, ten noordwesten van de binnenstad. Lokale media melden dat de vrouw op straat is aangetroffen.

De identiteit van het slachtoffer en de aangehouden man zijn niet bekendgemaakt. Ook is er nog niets bekend over de aanleiding voor de steekpartij. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over het incident.

De steekpartij gebeurde rond 02.00 op eerste kerstdag.