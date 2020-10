Een 23-jarige Amsterdammer heeft zich bij de politie gemeld vanwege de zware mishandeling van een fietser, donderdag een week geleden. Hij is woensdag aangehouden. Het 40-jarige slachtoffer ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis, meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer werd na een verkeersruzie gevonden op de Amstelveenseweg bij de ingang van het Vondelpark. De dader was er in een auto vandoor gegaan. Eerder deze week kreeg de Amsterdamse politie meerdere tips binnen over het incident.