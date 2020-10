Man aangehouden voor zedenzaak Appingedam

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in verband met een zedenzaak in Appingedam (Groningen). De man wordt ervan verdacht dat hij 21 september een aantal minderjarige meisjes onzedelijk heeft bejegend in de wijk Opwierde.

In deze zaak werd de verdachte eerder opgeroepen zich te melden omdat anders beelden zouden worden vertoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De beelden zijn niet uitgezonden omdat het onderzoek in een stroomversnelling kwam waardoor de identiteit van de verdachte kon worden achterhaald, aldus de politie.

Begin oktober riep de politie mensen in Appingedam op niet langer online foto’s en video’s van mogelijke verdachten in deze zaak te delen en informatie aan de politie te geven omdat de kans groot was dat er beelden van onschuldige mensen tussen zaten.