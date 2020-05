Man aangehouden voor schietpartij in Rijen

Een 32-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij zaterdagavond in het Brabantse Rijen. Naar een andere verdachte, van wie de identiteit bekend is, wordt nog gezocht, meldt de politie. Bij het incident raakte een man zwaargewond.

De politie werd zaterdagavond gewaarschuwd over het incident in de Karel Doormanstraat. In de straat lag een gewonde man, die door de hulpdiensten naar een ziekenhuis is gebracht. Het slachtoffer kon nog wel aangeven dat twee mannen die hij kent verantwoordelijk waren voor zijn verwondingen.

Een van de verdachten was op blote voeten gevlucht. Zijn schoeisel was achtergebleven op de plaats delict. Een zoekactie met speurhonden, een arrestatieteam en helikopter leverde geen verdachten op, maar later in de nacht werd in Rijen een voertuig gecontroleerd dat op de plek van de schietpartij was gezien. De twee inzittenden werden meegenomen naar het politiebureau en een van hen, de 32-jarige man uit Oosterhout werd later daar aangehouden.

De politie roept de andere verdachte op zich te melden.