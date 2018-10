Man aangehouden voor poging doodslag agent

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Heerlen een 23-jarige man uit Spijkenisse aangehouden die met zijn auto was ingereden op een agent. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.

De politie wilde de auto, die stond op een parkeerplaats op de N281, controleren. Maar toen ze de bestuurder aanspraken, gaf deze plotseling gas waarbij een van de agenten aan de kant moest springen om te voorkomen dat hij geraakt werd.

De agent wist wel zijn zaklamp op de wegrijdende auto te gooien, waardoor de voorruit kapot ging. De bestuurder ging er, zonder zijn lichten in te schakelen, vandoor richting de A79. Na een achtervolging konden de agenten de man aanhouden op de Welterbaan in Heerlen. Hij had volgens de politie een kleine hoeveelheid soft- en harddrugs bij zich.