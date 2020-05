Man aangehouden voor overval juwelier in 2013

De politie heeft een 28-jarige man uit Lopik aangehouden voor een gewelddadige overval in 2013 op een juwelier in Montfoort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie die ook andere verdachten in beeld heeft.

Het onderzoek naar deze coldcase is heropend nadat er eind 2019 nieuwe informatie was binnengekomen. De nu 62-jarige juwelier werd 14 mei 2013 overvallen door drie personen. De overvallers schopten en sloegen de winkelier en bedreigden hem met een vuurwapen of een voorwerp dat daar op leek. Hij raakte hierdoor ernstig gewond. Een klant die in de winkel was, verstopte zich achter de toonbank en bleef ongedeerd. De daders gingen er vandoor met een grote hoeveelheid sieraden.

De woensdag aangehouden man uit Lopik wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.