Man aangehouden voor moord bij shishacafé

De politie heeft een 33-jarige man aangehouden in verband met een schietpartij bij een waterpijpcafé in de De Clercqstraat in Amsterdam, op 13 mei 2015. Een onschuldige voorbijganger werd toen dodelijk getroffen door een rondvliegende kogel.

De verdachte werd op 19 januari aangehouden in het huis van bewaring. Hij zit daar sinds juni vorig jaar in voorarrest voor een andere zaak. De man zou met vier anderen een liquidatie in Almere hebben willen plegen, maar die werd voorkomen.

De politie kwam hem op het spoor door DNA-materiaal op een kogel die werd gevonden bij het shishacafé. De kogel had zich via het lichaam van de verdachte, een van de schutters, in de deurpost geboord.