Man aangehouden voor mishandeling om coronaregels IKEA

De politie heeft zaterdagochtend een 28-jarige man uit Tilburg aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van een beveiliger van de IKEA aan de Kruisweide in Breda. De man zou op 31 oktober samen met zijn vrouw en kind bij de Zweedse meubelgigant zijn geweigerd omdat er maar twee mensen tegelijk naar binnen mochten vanwege de coronamaatregelen.

Na een discussie tussen de beveiliger en de man belandden de twee in een worsteling. De beveiliger werd op de grond gegooid waarbij hij gewond raakte aan zijn enkel. Het gezin reed daarna weg in een auto.

De politie achterhaalde het kenteken van de auto waarop de man is aangehouden in een woning in Breda.